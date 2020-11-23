В Челябинске завершили ремонт дома, поврежденного взрывом на кислородной станции

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Подрядчики закончили все работы по ремонту многоквартирного дома, который был поврежден 31 октября в результате взрыва кислородной станции челябинской больницы № 2. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Все ремонтные работы в поврежденном доме завершены", - сказал сказал собеседник агентства.

В Челябинске 31 октября произошел выброс пламени в кислородной будке рядом с ковидным стационаром. Здание больницы, а также соседние общежития и жилой дом получили повреждения. Восемь квартир были повреждены пожаром, также повреждения получили фасад, окна и балконы. Всего в доме 39 помещений, 35 из них жилые.

Со ссылкой на городские власти также сообщалось, что ремонт в больнице №2 должны завершить до 25 ноября.