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Взрыв в поликлинике в Челябинске

В Челябинске завершили ремонт дома, поврежденного взрывом на кислородной станции

В результате инцидента повреждения получили восемь квартир, а также фасад, окна и балконы

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Подрядчики закончили все работы по ремонту многоквартирного дома, который был поврежден 31 октября в результате взрыва кислородной станции челябинской больницы № 2. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Все ремонтные работы в поврежденном доме завершены", - сказал сказал собеседник агентства.

В Челябинске 31 октября произошел выброс пламени в кислородной будке рядом с ковидным стационаром. Здание больницы, а также соседние общежития и жилой дом получили повреждения. Восемь квартир были повреждены пожаром, также повреждения получили фасад, окна и балконы. Всего в доме 39 помещений, 35 из них жилые.

Со ссылкой на городские власти также сообщалось, что ремонт в больнице №2 должны завершить до 25 ноября.

Теги
РоссияЧелябинская областьВзрыв в поликлинике в Челябинске
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