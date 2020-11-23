В Челябинской области произвели первую в России электролитическую медную фольгу

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Первые образцы электролитической медной фольги, произведенной в России, получены на Кыштымском медеэлектролитном заводе (АО "КМЭЗ", входит в группу "Русская медная компания" (РМК) в Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе РМК в понедельник.

"На Кыштымском медеэлектролитном заводе получены первые образцы электролитической медной фольги. В ходе пуско-наладочных работ в новом цехе электролиза медной фольги КМЭЗ произвели 8 метров фольги толщиной 35 микрон. Технологическая линия цеха позволяет выпускать фольгу самых востребованных типов - толщиной от 9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что данную продукцию используют при изготовлении литий-ионных аккумуляторов электрокаров, а также печатных плат для электроники и приборостроения - от смартфонов и бытовой техники до авиастроения. "До сих пор в России такую фольгу не производили. Мощность цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объема будет достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники и поставлять фольгу за рубеж", - цитирует пресс-служба гендиректора завода Андрея Кудрявцева.

Строительство нового цеха электролиза медной фольги в АО "КМЭЗ" началось в 2018 году. Инвестиции в проект превышают 3 млрд рублей.

АО "Кыштымский медеэлектролитный завод" - один из исторических центров российской металлургии, основан в 1757 году. В состав группы РМК вошел в 2004 году, на предприятии реализована масштабная программа коренного обновления производственных мощностей - медеплавильного производства, цехов электролиза и производства медной катанки. Мощность производства составляет 140 тыс. тонн медных катодов и 140 тыс. тонн медной катанки в год.

Русская медная компания - вертикально интегрированный производственный холдинг, включающий предприятия по добыче и обогащению медной руды, производству и реализации медной продукции (медных катодов, медной катанки и медного концентрата) и драгоценных металлов в слитках. Предприятия РМК расположены в пяти регионах России.