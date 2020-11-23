На Урале открылась выставка с копиями манускриптов партитур и рукописей Бетховена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Копии манускриптов партитур и рукописей Людвига ван Бетховена из коллекции дома композитора в Бонне в Германии представили на Международном музыкальном фестивале "Be@thoven" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии презентации выставки в понедельник.

Бонн - это родной город композитора. Историческое здание, где расположен Дом Бетховена, с 1889 года дом является музеем и культурным центром, там находится крупнейшая в мире коллекция, посвященная жизни и музыкальному творчеству Людвига ван Бетховена.

"Это только часть выставки, на самом деле эта выставка гораздо более масштабная, она имеет разные формы. И поэтому мы очень благодарны Дому Бетховена за то, что они именно некоторые экспонаты, некоторые фотографии этой выставки, очень важные, прислали сюда, в Екатеринбург", - сказала директор продюсерского агентства RCCR Projects GmbH Berlin (Германия) Татьяна Рексрот на церемонии открытия выставки.

Дом-музей Бетховена в Бонне и архив композитора предоставили слуховые трубки Бетховена, манускрипты его партитур, рукописи. Также в программу фестиваля включены виртуальные встречи с директором Дома-музея Бетховена в Бонне Мальте Бекером, бетховеноведом и автором популярной книги "Бетховен. Девятая симфония" профессором Дитером Рексротом, композитором - автором фестивальной премьеры Владимиром Тарнопольским. Помимо экспозиции "Бетховен в подлиннике", на фестивале состоятся еще две выставки: выставка известного уральского художника Станислава Круппа "Лунная соната" и виртуальная экспозиция "Музыка Бетховена на сцене Свердловской филармонии".

С 23 по 30 ноября к 250-летнему юбилею композитора в Екатеринбурге проходит Международный музыкальный фестиваль "Be@thoven". Он соберет, несмотря на пандемию коронавируса, известных музыкантов из Австрии и Германии.