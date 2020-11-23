В Курганской области увеличили финансирование капремонта учебных заведений в четыре раза

ТАСС, 23 ноября. Правительство Курганской области направило в 2020 году на капитальный ремонт учебных заведений в четыре раза больше средств, чем в прошлом году. На эти цели в регионе было потрачено свыше 1 млрд 234 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора в понедельник.

"В 2020 году на ремонт детских садов, школ, колледжей, техникумов, учреждений дополнительного образования и спортзалов было направлено 1 млрд 234,9 млн рублей. В 2019 году - 282,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В итоге капитальный ремонт был проведен, в частности, в 30 детсадах (против 22 в 2019 году), в 72 общеобразовательных учреждениях (38 в 2019 году), пяти техникумах и колледжах (3 в 2019 году).

В правительстве уточнили, что если учесть еще расходы на строительство таких учреждений, сумма достигнет 1,5 млрд рублей.

"Ремонтная кампания охватила практически все районы Курганской области - мы приводим в порядок школы и садики как в маленьких поселках, так и в крупных городах. Каждый объект тщательно оценивается с точки зрения целесообразности ремонт - там, где учреждения восстановлению не подлежат, будем строить новые. Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет этому вопросу большое внимание, он сам выезжает на объекты, которые мы ремонтируем или будем ремонтировать, общается с коллективами школ и детских садов. Нередко принимает решение о дополнительном финансировании, чтобы решить вопрос, который нужно уладить здесь и сейчас", - прокомментировал ТАСС директор Департамента образования и науки области Андрей Кочеров.

Он добавил, что в 2021 году строительство и ремонт садов и школ продолжится.