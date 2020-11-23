В Нижнем Тагиле создадут индустриальный парк площадью почти 40 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Индустриальный парк площадью 39 гектаров и потенциалом создания до 500 рабочих мест будет создан в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Максим Прачик в Уральском региональном информационном центре ТАСС на церемонии подписания соглашения о создании парка с администрацией города в понедельник.

Новая инвестиционная площадка поможет решить задачи, обозначенные нацпроектами "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также "Производительность труда и поддержка занятости". Промышленный парк будет находиться под управлением Корпорации развития Среднего Урала.

"Интерес к инвестиционной площадке есть, компании такие в регионе есть и готовы реализовывать свои проекты. Открою параметры [парка] - это порядка 39 гектаров земли и есть компания, которая готова инвестировать почти в половину", - сказал он, подчеркнув, что Нижний Тагил является динамично развивающимся промышленным центром. Прачик также отметил, что в среднем по стране такие площадки создают до 500 квалифицированных рабочих мест.

В свою очередь, глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев добавил, что особое внимание будет уделяться высокотехнологичным компаниям. По словам главы муниципалитета, над созданием индустриального парка в Нижнем Тагиле работали давно, однако развитие проекта шло медленно. Пинаев подчеркнул, что те компетенции, которые есть у КРСУ, помогут реализовать данный проект.

О нацпроектах

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. В него включены два федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

Национальный проект ориентирован на достижение социально значимых результатов: внедрение на предприятии онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование "движения рационализаторов" с привлечением специалистов и инфраструктуры "Ворлдскиллс".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".