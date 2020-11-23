Свыше 130 сирот из Каменска-Уральского и Красноуфимска Свердловской области получили жилье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области предоставили квартиры в новостройках 133 детям-сиротам из Каменска-Уральского и Красноуфимска. До завершения программы в 2020 году новое жилье должны получить еще около 150 детей, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"За время действия областной программы по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Каменске-Уральском впервые вручают столько квартир - 73. Общая площадь квартир, приобретенных фондом в новостройке на улице Кутузова, составляет 2 413 квадратных метров. <...> В Красноуфимске квартиры в новом доме получают 60 детей-сирот. Это очень важное событие для города, поскольку такое количество жилья для детей-сирот здесь не строилось с 2016 года", - говорится в сообщении. Общая площадь квартир в Красноуфимске - также около 2 тыс. квадратных метров.

На приобретение жилплощади из областного бюджета было выделено более 180 млн рублей, отметили в департаменте.

Всего в Свердловской области в 2020 году планируется приобрести квартиры для более 700 детей-сирот. По данным жилищного фонда на конец ноября, 564 ребенка уже получили ключи от новых квартир в регионе.