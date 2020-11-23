Более пяти тысяч предпринимателей Ямала воспользовались мерами поддержи в период пандемии

ТАСС, 23 ноября. Более 5 тыс. предпринимателей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) воспользовались мерами поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Мы уделяем особое внимание поддержке предпринимателей, которые вынуждены были ограничить работу из-за коронавируса. Первые меры приняты сразу после введения режима повышенной готовности. Всего в округе действуют четыре пакета мер: снижение налогов, прямые денежные выплаты, имущественная и консультационная поддержка. На сегодняшний день помощью воспользовались более пяти тысяч ямальских предпринимателей", - приводит пресс-служба слова директора департамента экономики Ямала Светланы Гусевой.

По словам главного федерального инспектора по ЯНАО Александра Ямохина, поддержка малого и среднего предпринимательства - одна из важнейших задач в сложившихся условиях. "Наша задача - не допустить излишней административной нагрузки со стороны контрольных и надзорных органов. В случае выявления нарушений надо оценивать потенциальные негативные последствия не только для граждан, но и для предпринимателей", - сказал он в ходе оперативного совещания с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

По данным правительства ЯНАО, всего в регионе зафиксировано 24 966 случаев заражения коронавирусом. За все время 16 897 человек выздоровели, 237 умерли.