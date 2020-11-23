Посвященными композитору Родыгину фильмами открыт фестиваль документального кино на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Фестиваль документального кино "Россия" открылся фильмами, посвященными известному советскому композитору, автору песен, народному артисту России Евгению Родыгину, сообщил в понедельник генеральный директор фестиваля Георгий Негашев на торжественной церемонии.

Композитор умер на 96-м году жизни 19 июля 2020 года.

"Фестиваль мы открываем, и он пройдет в двух форматах - офлайн и онлайн, все желающие не смогут попасть в зал, а ответственность перед нашим зрителем, который хочет посмотреть документальное кино, мы чувствуем, поэтому можно посмотреть фильмы онлайн. Должен предупредить, что членам жюри предстоит достаточно тяжелая работа, потому что программа данного фестиваля очень сильная, и выбор будет делать чрезвычайно сложно", - сказал Негашев.

В финале торжественной церемонии открытия был показан документальный фильм "Композитор Евгений Родыгин. В духе времени" режиссера Анастасии Володарской. Его премьера состоялась в конце октября этого года. "Для меня как для кинорежиссера в итоге вызывает большой интерес, понимает ли зритель мой язык, нравится ли ему сюжет? Сегодня с последней секунды фильма весь зал длительно аплодировал, наверное, это что-нибудь да значит. Зрителю очень благодарна", - сказала ТАСС Володарская после церемонии.

В этом году церемонии состоятся на площадке Свердловской государственной детской филармонии, так как кинотеатр "Салют" - традиционное место проведения открытия фестиваля - перестал существовать после более чем 100 лет работы.

Фестиваль "Россия" с 23 по 28 ноября проходит в Екатеринбурге в 31-й раз. В разные годы председателями жюри смотра были, в частности, Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль впервые проходит в смешанном формате.

О композиторе

Родыгин - почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России, в 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре, его наиболее популярные песни - "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и для фильмов Свердловской киностудии.

Композитор родился в Пермском крае. В годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт и сражался в составе стрелковой дивизии, был награжден медалью "За отвагу".