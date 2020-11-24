Военные медики помогли вдвое увеличить долю свободных коек в больницах Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Военные медики, которые прибыли в Курганскую область для оказания помощи больницам в борьбе с коронавирусом, за время работы помогли в два раза увеличить долю свободного коечного фонда лечебных учреждений региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"Ежедневный контроль военных врачей за проведением терапевтических мероприятий, внедрение актуальных схем лечения пациентов, регулярный мониторинг состояния больных и своевременные выписки пациентов, вылечившихся от COVID-19 и не нуждающихся в постоянном наблюдении, позволили разгрузить медицинские учреждения Курганской области и увеличить долю свободного коечного фонда с 11 до 22%", - говорится в сообщении.

Военные медики прибыли в регион 28 октября. Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда - военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.