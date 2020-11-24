На Ямале к 8,5 года колонии приговорили женщину, выбросившую 11-месячную внучку из окна

ТАСС, 24 ноября. Лабытнангский городской суд в селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна свою 11-месячную внучку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник.

"Лабытнангский городской суд с дислокацией в селе Аксарка вынес обвинительной приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетней, заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам"). <…> Суд назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одновременно назначено дополнительное наказание - ограничение свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила из окна своей квартиры 11-месячную внучку без верхней одежды при температуре воздуха минус восемь градусов. В результате падения девочка получила телесное повреждение в виде кровоподтека на правой голени. "Ее смерть не наступила лишь благодаря снежному покрову, на который упала девочка, смягчившему удар при падении, и своевременной помощи, оказанной матерью ребенка", - добавили там.

Уголовное дело рассмотрено судом с участием шести присяжных заседателей, отметили в пресс-службе. Подсудимая утверждала, что не могла совершить указанное преступление, произошедшие события не помнит. Доводы стороны защиты и подсудимой опровергнуты гособвинителем, и присяжные заседатели единогласно вынесли обвинительный вердикт.