В Челябинске ночью сгорел автомобиль корреспондента Znak.com

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Автомобиль BMW челябинского корреспондента интернет-издания Znak.com Марины Малковой сгорел в ночь на вторник на парковке в Курчатовском районе Челябинска. По словам главного редактора издания Марии Плюсниной, случившееся может быть связано с профессиональной деятельностью журналистки.

"К сожалению, в ночь на вторник в Челябинске оказался поврежден огнем автомобиль нашего корреспондента Марины Малковой. Сейчас мы решаем вопрос, будем ли мы от имени издания обращаться по этому поводу в полицию. Мы разбираемся с тем, что произошло ночью. Я уверена, что это связано с профессиональной деятельностью корреспондента, но голословно никого обвинять не можем", - сказала собеседница агентства.

Главный редактор добавила, что автомобиль от пожара застрахован не был.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области сообщили ТАСС, что происшествие зарегистрировано в отделе полиции "Курчатовский". Проводится проверка.