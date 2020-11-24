Свердловская область разместила гособлигации на 10 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Свердловская область разместила на Московской бирже государственные облигации на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения в четыре года, сообщили во вторник ТАСС в региональном Министерстве финансов.

"Размещение государственных облигаций Свердловской области 2020 года состоялось на Московской Бирже 24 ноября 2020 года", - сообщили там.

На сайте министерства уточняется, что 20 ноября 2020 года состоялся сбор книги заявок по государственным облигациям области 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года.

Ставка купонного дохода на первый купонный период установлена на уровне 5,80% годовых. Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей, цена размещения - 100% от номинала. Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги ruAA-(EXP) от Эксперт РА, еA+(RU) от АКРА, BB+(EXP) от Fitch Ratings. По информации министерства, общий объем спроса на облигации в 3,7 раза превысил объем выпуска. По заключенному на конкурсной основе контракту, генеральным агентом по организации размещения облигаций выступил "Газпромбанк".

Данный выпуск стал четвертым за год. Ранее, по данным областного Минфина, регион разместил облигации в июне объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 5 лет, в июле - объемом 12 млрд рублей и сроком обращения 7 лет и ноябре - объемом 8 млрд рублей и сроком обращения 7 лет.

По информации на 1 октября государственный долг Свердловской области составляет 95,2 млрд руб.