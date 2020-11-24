Челябинская область получит 2,7 млрд рублей на модернизацию здравоохранения в 2021 году

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области в 2021 году направят на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе 2,7 млрд рублей, которые получат из федерального бюджета. Об этом ТАСС во вторник сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

В предыдущие годы здравоохранение в Челябинской области, по информации властей, был недофинансировано.

"По федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинская область в 2021 году получит 2,7 млрд рублей. Такие же суммы определены на 2022 и на 2023 годы", - сказала собеседница агентства.

Региональные расходы на здравоохранение в 2020 году увеличили почти на 4 млрд рублей, или более чем на 25%, по сравнению с прошлым годом. Регион строит фельдшерско-акушерские пункты, приобретает передвижные ФАПы для удаленных территорий, возродил санитарную авиацию, строит новые вертолетные площадки при медучреждениях для экстренной доставки пациентов, обновляет автопарк скорой и неотложной помощи, закупает новое медицинское оборудование.