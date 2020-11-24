Запрет на новогодние мероприятия в закрытых помещениях начнет действовать в Югре с декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Запрет на проведение новогодних и других развлекательных мероприятий, в том числе детских, начнет действовать в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 1 декабря. Эти меры анонсировала губернатор округа Наталья Комарова во вторник на заседании регионального оперативного штаба.

"Сегодня приму решение о введении запретов с 1 декабря 2020 года до 15 января 2021 года на проведение в закрытых помещениях новогодних, культурно-развлекательных, в том числе детских, мероприятий, ярмарок, выставок с участием граждан, а также на работу аниматоров", - сказала она.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных, а также для людей с хроническими заболеваниями.

По данным на 24 ноября, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 33 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 197 за последние сутки. За сутки выписаны после выздоровления 188 человек, за весь период пандемии - 27 968 югорчан. Умерли 374 человека.