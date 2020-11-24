Три человека погибли при пожаре в заброшенном доме в Кургане

ТАСС, 24 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в заброшенном доме в Кургане. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В Кургане по факту гибели трех человек в результате пожара возбуждено уголовное дело. <...> В настоящее время личности погибших устанавливаются", - говорится сообщении. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, пожар произошел вечером 23 ноября в заброшенном частном доме. Пожарные обнаружили тела трех человек: двух мужчин и женщины. По предварительным данным, это были бездомные люди, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем, уточняется в сообщении.