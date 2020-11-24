Свердловская область получит более 2 млрд рублей на компенсацию снижения доходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Свердловская область получит 2 млрд руб. федеральных средств на компенсацию снижения доходов бюджета в связи с последствиями пандемии, сообщила во вторник пресс-служба Законодательного собрания региона.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что средства на поддержку стабильности бюджетов в объеме 80 млрд рублей получат 39 регионов, поступления у которых сократились из-за пандемии.

"Правительство Российской Федерации предусмотрело для ряда регионов 80 миллиардов рублей в рамках государственной программы РФ "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами". Свердловская область вошла в число этих регионов и дополнительно получит более 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

По словам спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной, эти средства распределяются между регионами с целью компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с пандемией. "Для Свердловской области получение такой финансовой поддержки очень важно. Это значит, что у нас появилась возможность направить дополнительные ассигнования на решение ряда значимых вопросов. <…> Наша задача на сегодня - исполнить основные социальные обязательства по поддержке различных категорий населения, установленные региональным законодательством, и одновременно обеспечить стабильное развитие экономики региона", - сказала она.

В соответствии с принятым в первом чтении законом о бюджете региона на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., доходы области в 2021 г. году составят 259,1 млрд руб., расходы - 299,8 млрд руб., таким образом дефицит регионального бюджета в следующем году составит 40,6 млрд руб. В 2020 г. в соответствии с последними поправками к закону о бюджете он составляет 29,4 млрд руб. В 2022 г. доходы бюджета Свердловской области планируются на уровне 267,5 млрд руб., расходы - 278 млрд руб., в 2023 г. - 285,5 и 295,2 млрд руб. соответственно. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 1 января 2022 г. устанавливается в размере 161,4 млрд руб.