"Дни Германии в Кургане" собрали более 700 участников

ТАСС, 24 ноября. Фестиваль "Дни Германии в Кургане" объединил более 700 участников - экспертов, промышленников, представителей культуры. Здесь прошло порядка 20 мероприятий, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Курганского государственного университета (КГУ).

Фестиваль проходил в Кургане с 16 по 20 ноября. Организатором и координатором проекта выступил КГУ.

"Более 20 мероприятий [прошло во время фестиваля], более 700 участников [они собрали]", - сказали в пресс-службе. Также в вузе уточнили, что число зрителей учесть не удалось - мероприятия прошли в онлайн-формате.

Во время фестиваля были организованы онлайн-встречи с лекторами германской службы академических обменов, курганцам представили часть музыкальной культуры Германии, немецкую литературную классику. Также были проведены лекции по искусству страны, творческая мастерская и различные викторины. В течение недели жители региона могли на электронных ресурсах областной научной библиотеки познакомиться с редкими изданиями на немецком языке из ее фонда и с рядом других произведений. Кроме того, состоялся круглый стол, где представители ведущих промышленных компаний региона, общественных организаций, профессиональных союзов и немецкие партнеры смогли обсудить опыт и перспективы взаимодействия, возможности открытия совместных предприятий.

Ректор КГУ Надежда Дубив считает, что в дальнейшем фестиваль может стать традиционным ежегодным мероприятием в регионе - руководство Курганской области, университета, промышленники региона проявили заинтересованность в обмене с представителями Германии знаниями, идеями, опытом в сферах образования, культуры, науки и экономики. Проект "Дни Германии в российских регионах" поддерживается посольством Германии в России и генеральным консульством в Екатеринбурге, проходит с 2004 года в регионах РФ.