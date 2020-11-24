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Моор считает неэффективным строить газопроводы к населенным пунктам за счет бюджета

Тюменский губернатор отметил, что в регионе газораспределительная организация самостоятельно строит объекты газоснабжения, получая прибыль от увеличивающихся объемов продаваемого газа

ТЮМЕНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Самый неэффективный способ строительства газопроводов - за счет бюджетных средств, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы с 2014 года используем ресурсный метод при газификации, его использование в 2,5 раза снижает стоимость строительства сетей", - сказал он во вторник на заседании совета по вопросам газификации регионов при Совете Федерации РФ.

Моор добавил, что в Тюменской области газораспределительная организация самостоятельно проектирует и строит объекты газоснабжения, вводит их в эксплуатацию и оформляет в свою собственность. "Принципиальное требование регионального правительства - газовики применяют ресурсный метод ценообразования, то есть не получают прибыли от строительства сетей, только от увеличивающихся объемов продаваемого газа", - уточнил он.

Губернатор также предложил законодательно закрепить вопрос ресурсного метода. "Мы предлагаем посмотреть в регионах, в которых заключен регуляторный контракт, как у нас, и дать возможность законодательно на уровне субъекта РФ использовать ресурсный метод для газификации", - сказал он.

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РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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