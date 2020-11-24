В Курганской области продлили режим обязательной самоизоляции для пожилых до конца года

ТАСС, 24 ноября. Курганские власти продлили режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет до 31 декабря. Об этом сообщили в оперативном штабе региона во вторник.
"В Курганской области продлевается режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет до 31 декабря 2020 года. <…> Уважаемые граждане пожилого возраста, очень просим вас выходить в общественные места только в маске, в общественном транспорте надевать перчатки и маску. К сожалению, приходится просить о том, чтобы вы сократили контакты не только с незнакомыми людьми, но и с близкими. С 30 ноября школьники младших классов переходят на очный формат обучения, это косвенно увеличивает риски распространения инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исключительными случаями, когда самоизоляция может быть нарушена, считаются следующие: обращение за медицинской помощью или при прямой угрозе жизни и здоровью, следование к месту и от места работы (если человек не переведен на дистанционный режим работы), выход за продуктами в ближайший магазин, до мусорного контейнера или выгулять домашнее животное. "Режим самоизоляции может не применяться к гражданам, чье нахождение на работе является критически важным. <…> Не применяется он также к медработникам", - также уточнили в штабе.
В Курганской области с начала пандемии выявили 8 169 случаев коронавирусной инфекции. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - более 100 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.