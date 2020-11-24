В Курганской области продлили режим обязательной самоизоляции для пожилых до конца года

ТАСС, 24 ноября. Курганские власти продлили режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет до 31 декабря. Об этом сообщили в оперативном штабе региона во вторник.

"В Курганской области продлевается режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет до 31 декабря 2020 года. <…> Уважаемые граждане пожилого возраста, очень просим вас выходить в общественные места только в маске, в общественном транспорте надевать перчатки и маску. К сожалению, приходится просить о том, чтобы вы сократили контакты не только с незнакомыми людьми, но и с близкими. С 30 ноября школьники младших классов переходят на очный формат обучения, это косвенно увеличивает риски распространения инфекции", - говорится в сообщении.