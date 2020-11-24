Свердловские власти планируют привлечь в ТОСЭР в Верхней Туре более 7 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют за счет присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) моногороду Верхней Туре привлечь 7,3 млрд рублей инвестиций и создать более 400 новых рабочих мест. Уже две компании выступили с инициативой реализовать инвестиционные проекты в области деревопереработки, сообщили в департаменте информационной политики во вторник.

"Налоговые преференции, которые предусмотрены при присвоении статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития, позволят сократить сроки окупаемости проектов, а "высвобожденные" средства направить на реализацию новых. Таким образом, присвоение статуса ТОСЭР городскому округу Верхняя Тура позволит снизить зависимость бюджета и социально-экономической ситуации в городе от градообразующего предприятия, привлечь новых инвесторов, получить дополнительные инвестиции в размере 7,3 миллиарда рублей, дополнительные доходы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 7,8 миллиарда рублей, создать 417 новых рабочих мест", - цитирует департамент министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову.

В департаменте отметили, что после регистрации в течение первого года резиденты ТОСЭР должны инвестировать в проекты не менее 2,5 млн рублей и создать не менее 10 новых рабочих мест. По словам Казаковой, планируется запуск инвестиционных проектов в сфере деревопереработки, растениеводства, животноводства, металлургического производства, производства пищевых продуктов, химических веществ, электрического оборудования.

24 ноября правительство России утвердило создание новых территорий опережающего развития в моногородах Кондрово и Верхняя Тура в Калужской и Свердловской областях соответственно. Ранее статус ТОСЭР был присвоен в Свердловской области Краснотурьинску, Лесному и Новоуральску. В этих территориях уже создано 426 новых рабочих мест, объем инвестиций составляет 2,3 миллиарда рублей. В будущем прогнозируется порядка 30 миллиардов рублей инвестиций и свыше 4 тысяч рабочих мест.

ТОСЭР - инструмент развития территорий, предназначенный для поддержки в том числе моногородов. Компании-резиденты могут рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций и другие преференции.