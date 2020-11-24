Курганские депутаты вернули детям-сиротам приостановленные из-за пандемии льготы на проезд

ТАСС, 24 ноября. Курганские парламентарии вернули приостановленный из-за пандемии льготный проезд в общественном транспорте для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщается во вторник на официальном портале областной думы.

Ранее ТАСС сообщал о приостановлении льгот, соответствующее решение было принято 14 октября.

"Депутаты признали утратившим силу закон "О приостановлении действия пункта 8 статьи 3 Закона Курганской области "О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье". Тем самым указанным категориям возвращены льготы на проезд в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято в связи с восстановлением в регионе учебного процесса. ТАСС сообщал, что с 30 ноября в регионе возобновится очное обучение для 1-4 классов. Также с 16 ноября были переведены на очное обучение младшеклассники в сельских малокомплектных школах. Ученики средней и старшей школы пока продолжат заниматься в дистанционном формате.

Ранее облдума из-за пандемии коронавируса также приостановила льготы на проезд на общественном транспорте для школьников и пенсионеров.

В Курганской области с начала пандемии выявили 8 169 случаев коронавирусной инфекции. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - более 100 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.