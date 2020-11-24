В Кургане три человека погибли в результате хлопка газа в жилом строении

ТАСС, 24 ноября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из троих человек в результате хлопка газа в Кургане. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"В ночь на 24 ноября в помещении, расположенном по улице Промышленная в Кургане, произошел хлопок бытового природного газа, повредивший конструкцию строения. По предварительным данным, в одноэтажном строении, состоящем из гаражного бокса и пристроенных к нему жилых помещений, проживала семья, состоящая из трех человек, которые в результате произошедшего завала и возникшего пожара погибли. Следственными органами СК РФ по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по разбору и расчистке завалов. Обнаружено тело одного из погибших, его личность установлена.

Следователи и криминалисты регионального СК России пытаются отыскать на месте ЧП и изъять документацию на помещение и подключение его к газовому оборудованию, рассказали в пресс-службе.