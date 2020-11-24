Действие нулевой налоговой ставки для курганских предпринимателей продлено до 2024 года

ТАСС, 24 ноября. Депутаты Курганской областной думы продлили до 1 января 2024 года срок действия налоговой ставки в 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и работающих в производственной, социальной и научной сферах. Об этом сообщается на официальном портале областной думы.

"Депутаты приняли изменения в законы "Об установлении налоговых ставок в размере 0% для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, при применении упрощенной системы налогообложения или патентной системы налогообложения на территории Курганской области" и "О патентной системе налогообложения на территории Курганской области". Предусматривается продление срока действия налоговой ставки 0% для впервые зарегистрированных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих виды деятельности в производственной, социальной и научной сферах, до 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Также парламентарии региона уточнили перечень видов предпринимательской деятельности, осуществление которых дает право на применение ставки в 0%. Этот список дополнен в том числе деятельностью в области информационных технологий.