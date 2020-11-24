Часть усадьбы XIX века будет восстановлена в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Склад, входящий в архитектурный ансамбль усадьбы XIX века купца Степана Тупикова, будет восстановлен в Екатеринбурге. Инвестор уже приобрел остатки стены здания, сообщили во вторник в департаменте информационной политики Свердловской области.

От складских помещений, которые входили в усадьбу, расположенную на улице 8 марта, дом 8, осталась одна стена общей площадью 40,4 кв. м. Однако старинная кладка является объектом культурного наследия региона.

"В Екатеринбурге воссоздадут часть усадьбы купца Тупикова. Частный инвестор приобрел на аукционе остатки стены склада, являющейся частью знаменитого архитектурного ансамбля. <…> Как сообщили в областном управлении государственной охраны объектов культурного наследия, сейчас специалисты оказывают всестороннюю методическую поддержку новому собственнику по подготовке изыскательских работ и проектной документации, необходимой для восстановления бывшей купеческой постройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собственник планирует воссоздать строение в прежних границах - они также являются предметом охраны и частью архитектурного ансамбля. "Пока трудно сказать, как будет использоваться восстановленный склад. Не исключено, что в нем разместится художественная галерея или оно будет использоваться для других целей сферы культуры и искусства. На подготовку проектной документации, прохождение экспертиз и сами работы может уйти не менее пяти лет", - добавили в департаменте.

Особняк золотопромышленника Степана Тупикова построен в 1890 году. В состав усадьбы входят жилой дом по проекту Юлия Дютеля, флигель, одноэтажный магазин и склад, объединенные оградой. Сейчас здесь находится Дом актера - официальная резиденция Свердловского отделения Союза театральных деятелей России. На средства театрального сообщества был целиком восстановлен исторический облик особняка, вплоть до уникального старинного паркета и большого камина - шедевра камнерезного искусства.