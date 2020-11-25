Полицейского из Югры подозревают в совершении ДТП в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), который подозревается в том, что в состоянии опьянения совершил ДТП, в результате чего местная жительница получила тяжелые травмы. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-центра следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении полицейского-водителя из отдела полиции по городу Нижневартовску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ДТП произошло вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе Челябинской области. Подозреваемый находился за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП травмы получила женщина, она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.