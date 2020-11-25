Танцор из Московской области взял Гран-при международного конкурса в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Девятилетний Матвей Иванов из города Электросталь (Московская область) завоевал Гран-при V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает" на Урале. Об этом в среду сообщила специалист по связям с общественностью Благотворительного фонда "Синара", при финансовой поддержке которого проводился конкурс, Елена Шамратова.

Конкурс проходил с 19 по 21 ноября в онлайн-формате. В нем приняли участие юные танцоры из 21 города России, а также из Германии и Израиля.

"Несмотря на высокий уровень всех танцовщиков, мнение жюри оказалось единогласным: Гран-при V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает" присвоено Матвею Иванову из города Электросталь. Обладателю главной премии балетного форума всего 9 лет, а он уже исполняет фуэте, сложнейшие прыжки из программы профессиональных училищ с фантастическим изяществом и легкостью", - говорится в сообщении.

Всего Благотворительный фонд "Синара" учредил 16 грантов для победителей и лауреатов, общая сумма призового фонда составила 500 тыс. рублей. "Наибольшее количество высших наград завоевали юные танцовщики из столицы Урала. Воспитанники Театра балета "Щелкунчик", хореографического ансамбля "ЭССТА", народного Театра танца "Сказка" из Екатеринбурга и балетной школы "Армида" из Москвы награждены дипломами I степени. Участники разных возрастных групп удостоены грантов", - уточнила Шамратова.

В международном детско-юношеском конкурсе приняли участие 140 исполнителей и более 30 творческих коллективов, выступления прошли в формате телемостов. В состав жюри вошли известные артисты балета: лауреат премии "Золотая маска" Софья Гайдукова, директор Пермского государственного хореографического училища Дарья Соснина, художественный руководитель труппы "Иерусалимский балет" Надежда Тимофеева, а также член жюри Национальной театральной премии "Золотая маска" Лариса Барыкина и художественный руководитель Уральского хореографического колледжа Надежда Малыгина, а возглавил жюри народный артист России, хореограф, художественный руководитель балетной труппы Большого театра (2011-2016) и Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Сергей Филин. "Каким бы непривычным ни был для нас конкурс в этом году, мы провели его очень достойно. Получилась великолепная программа", - процитировали в сообщении Филина.

Впервые конкурс прошел в 2010 году. Он собирает на Урале несколько сотен юных танцоров из разных регионов России и других стран. Обычно на гала-концерте вместе с детьми выступают звезды балета.