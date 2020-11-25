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Взрыв в поликлинике в Челябинске

В Челябинске завершили ремонт больницы, поврежденной взрывом кислородной станции

Ранее в мэрии сообщали, что после завершения ремонта медицинское учреждение перестанет выполнять функции ковидного стационара

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Подрядчики завершили ремонтные работы в челябинской больнице, которая 31 октября была повреждена после пожара и взрыва на кислородной станции. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения городской администрации.

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"Все ремонтные работы в больнице завершены. Она начала сегодня принимать пациентов", - сказала собеседница агентства.

Ранее со ссылкой на городские власти сообщалось, что после завершения ремонта медицинское учреждение вернется к профильной работе, перестанет выполнять функции ковидного стационара.

Пожар и взрыв на кислородной станции рядом с ковидным стационаром произошел в Челябинске 31 октября. По данным властей, погибших и пострадавших в результате инцидента не было.

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РоссияЧелябинская областьВзрыв в поликлинике в Челябинске
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