В Югре для посещения общественных мест введут QR-коды

ТАСС, 25 ноября. Электронная система регистрации посетителей при входе на объекты общественного доступа путем сканирования и присвоения QR-кода будет внедрена в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до конца ноября. Об этом сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей региона в среду.

"В настоящее время региональный департамент информационных технологий и цифрового развития создает в государственной информационной системе "Цифровое уведомление" соответствующий модуль оповещения посетителей объектов повышенного скопления граждан о возможных контактах с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Модуль позволит обеспечить регистрацию номера телефона путем сканирования QR-кода при входе посетителей в общественные организации, рассылку им уведомления о возможных контактах с гражданами, инфицированными COVID-19", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что возможность скачать QR-код будет предоставлена всем организациям, зарегистрированным в реестре возобновивших деятельность. "Разработку программного модуля планируется завершить до 30 ноября. Он будет применяться в столовых, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, бассейнах, а также в других местах повышенного скопления людей", - пояснили в департаменте.

По данным на 25 ноября, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 33 265 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 202 за последние сутки. За сутки выписаны после выздоровления 185 человек, за весь период пандемии - 28 153 югорчан. Умер 381 человек.