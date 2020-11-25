Свердловские власти закупят три новых томографа для муниципалитетов

"Мы предполагаем три новых компьютерных томографа закупить в ближайшее время, <...> в разных местах области дополнительно их поставить", - сказал Креков, отметив, что есть предложения от промышленных предприятий помочь в приобретении томографов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Три новых компьютерных томографа будут приобретены для муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Заведующая консультативно-диагностической поликлиникой противотуберкулезного диспансера Наталья Камаева 20 ноября сообщала, что компьютерные томографы в период пандемии удвоили количество исследований. Если до начала пандемии два компьютерных томографа в противотуберкулезном диспансере проводили 80 исследований, то сейчас их число превышает 200.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 44 тыс. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не смогут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. К учебе в очном формате приступили ученики 1-5-х и 11-х классов, остальные учатся в дистанционном режиме. В регионе продлена до 7 декабря самоизоляция для жителей от 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.