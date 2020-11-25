Регионы УФО на 17% перевыполнили план по закупке отечественного ПО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа перевыполнили план по закупке российского программного обеспечения (ПО) на 17%, его доля составляет 87%, сообщается на сайте полномочного представителя президента в УФО в среду.

"В настоящее время доля отечественного программного обеспечения, приобретаемая исполнительными органами государственной власти субъектов УФО, составляет 87%, что превышает плановое значение, равное 70% (плановое значение на 2024 г. - 90%). При этом в Челябинской области уже достигнут показатель 90%", - говорится в сообщении.

По данным полпредства, все функционирующие в округе государственные и муниципальные информационные системы, в которых ведется обработка персональных данных, имеют аттестаты соответствия по защите информации. Всего в округе зарегистрировано более 30 тыс. операторов персональных данных граждан, в том числе 2 603 - в органах государственной власти и местного самоуправления субъектов.

Уточняется, что на совещании обсудили вопрос повышения уровня подготовки специалистов, отвечающих в органах власти и местного самоуправления за информационную безопасность, а также увеличения количества студентов, обучающихся по данному направлению. По данным полпредства, региональными властями формируется потребность в таких специалистах на 2021 г. и последующие. Участники совещания отметили необходимость "более тесной работы заинтересованных ведомств с высшими учебными заведениями и увеличения целевого заказа на специалистов со стороны органов власти".