В 70% проверенных в Тюменской области ТЦ выявили нарушения мер, введенных из-за пандемии

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 число проверок увеличено. С 16 ноября проверено 17 торговых центров и 26 заведений общепита, нарушения выявлены в 3 центрах и в 8 точках общепита. Всего за время проведения проверок в октябре-ноябре процент выявляемых нарушений составляет около 70%", - цитирует оперштаб директора департамента потребительского рынка Александра Сидорова.

ТЮМЕНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты департамента потребительского рынка и Управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявили нарушения требований режима повышенной готовности, связанного с пандемией коронавируса, на 70% проверенных объектов торговли, общепита и предприятий сферы услуг, сообщил в среду оперативный штаб по региону.

Сидоров добавил, что по выявленным нарушениям возбуждено 58 административных производств. Наиболее часто выявляются нарушения требований масочного режима и социального дистанцирования, отсутствие разметки для дистанцирования, недостаточный запас масок и дезинфицирующих средств, отсутствие антисептиков и дозаторов для обработки рук посетителей, уточнил он.

С 6 октября в Тюменской области наблюдается рост заболеваемости, когда было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки. На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из заграничных поездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 6 декабря, с 16 ноября до 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, на 25 ноября 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 17 438 человек, выздоровел 12 437, умерли 129.