Организаторы отменили концерт британской группы Hurts в Екатеринбурге из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Концерт британской группы Hurts, который должен был состояться 27 февраля 2021 года в "Екатеринбург-Экспо", отменен из-за пандемии. Его перенесут на 31 октября следующего года, сообщили организаторы в Instagram.

"Перенос концерта Hurts на 31 октября 2021 года. <…> Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату концерта", - говорится в сообщении площадки-организатора "Екатеринбург-Экспо".

В Свердловской области, по данным оперштаба на 24 ноября, с начала пандемии выявлено 44 384 случаев коронавирусной инфекции. 36 580 человек уже выписаны, 980 умерли. Сейчас состояние 569 госпитализированных оценивается как тяжелое, 334 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 214 - на аппаратах ИВЛ.

Hurts - британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году, группа - лауреат многочисленных мировых премий, чьи песни не раз попадали в топ крупнейших музыкальных чартов. 4 сентября 2020 года Hurts выпустили свой пятый студийный альбом "Faith", но из-за пандемии даты мирового тура в 2021 пришлось перенести.