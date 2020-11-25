Экс-гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" частично признал вину по делу о коррупции

"Подсудимые Кызласов и Шилиманов заявили, что обвинение им понятно, на данной стадии пожелали выразить предварительное отношение к предъявленному обвинению, виновными в совершении преступления себя признали частично. Кроме того, подсудимый Кызласов пояснил, что реальной возможности создавать препятствия в предпринимательской деятельности иным лицам он не имел. Подсудимый Шилиманов по существу обвинения пояснил, что он участвовал в передаче денежных средств, но не знал, за что конкретно передаются денежные средства", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 17 февраля, по данным следствия, гендиректор "Титановой долины" принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и посредника, экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова, задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области. Кызласов и Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Позднее суд освободил обоих под залог, однако это решение было обжаловано, оба фигуранта были отправлены под домашний арест.

Рассмотрение дела будет продолжено 2 декабря.