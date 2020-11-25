Юбилейный концерт "Чайф" в Екатеринбурге отменили из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Организаторы отменили из-за пандемии юбилейный концерт группы "Чайф", который должен был состояться 5 декабря в "Екатеринбург-Экспо". Его перенесут на октябрь 2021 года, сообщили организаторы в Instagram.

"Юбилейный концерт группы "Чайф" перенесен на новую дату - 2 октября 2021 года. Решение о переносе выступления в Екатеринбурге было самым болезненным и принималось позже всех, до последнего организаторы искали варианты, как сделать мероприятие более безопасным, но решили не рисковать", - говорится в сообщении площадки-организатора "Екатеринбург-Экспо".

Организаторы отметили, что все купленные билеты остаются действительными на новую дату.

Ранее в Екатеринбурге из-за ситуации с пандемией также перенесли концерты Полины Гагариной, Басты и британской группы Hurts.

В Свердловской области, по данным оперштаба на 24 ноября, с начала пандемии выявлено 44 384 случая коронавирусной инфекции. 36 580 человек уже выписаны, 980 умерли. Сейчас состояние 569 госпитализированных оценивается как тяжелое, 334 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 214 - на аппаратах ИВЛ.