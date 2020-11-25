Объем налоговых льгот в Свердловской области в 2020 году увеличился на 3,3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Налоговые льготы, которыми на территории Свердловской области пользуются более 800 тыс. налогоплательщиков, в 2020 г. были предоставлены на сумму более 17 млрд рублей. Об этом в среду сообщает департамент информационной политики региона.

"Налоговые льготы сэкономили юридическим и физическим лицам Свердловской области в 2020 году более 17 миллиардов рублей. Напомним, льготами и преференциями, установленными законами Свердловской области о налогах, ежегодно пользуются более 800 тысяч налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем налоговых льгот в текущем году на 3,3 млрд рублей превысил аналогичный показатель прошлого года, из которых 1,4 млрд рублей - льготы, предоставленные на поддержку отраслей экономики, пострадавших от пандемии.

"Налоговые расходы - это те доходы бюджета, от которых сознательно отказалась региональная казна и направила эти средства в форме налоговых льгот и преференций бизнесу. <…> Наибольшая часть этих средств - стимулирующие налоговые расходы, направленные для поддержки устойчивого развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Это преференции по налогу на прибыль организаций, на имущество организаций, льготы при применении упрощенной и патентной систем налогообложения", - цитируют в сообщении заместителя губернатора - министра финансов Свердловской области Галину Кулаченко.

Уточняется, что на 2021 год объем льгот оценивается в 16,2 млрд рублей, на 2022 год - в 17,3 млрд рублей и на 2023 год - в 15,8 млрд рублей.

В соответствии с принятыми 21 апреля поправками к закону об областном бюджете, его доходы в 2020 году должны составить 273,4 млрд рублей, а в плановом периоде 2021-2022 гг. - 284,1 млрд рублей и 299,2 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год, в соответствии с поправками, должны составить 302,9 млрд рублей, в 2021 году - 300,6 млрд рублей, в 2022 - 294,9 млрд рублей.