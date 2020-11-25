Центр по выявлению связи между геномными нарушениями и появлением рака создадут в ХМАО

ТАСС, 25 ноября. Медицинский институт Сургутского государственного университета (СурГУ, Ханты-Мансийский автономный округ) создаст Центр исследований, в котором специалисты займутся установлением связи между геномными нарушениями и возникновением онкологических заболеваний. Исследования в новом центре позволят на ранних этапах прогнозировать предрасположенность человека к ряду заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Команда Мединститута СурГУ разработала уникальный проект "Код жизни", который предполагает создание Высокотехнологичного Центра исследований и разработок для установления взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний перинатального периода", - сказали в пресс-службе.

Цель Центра нового формата - обеспечить условия для научно-технологического развития региона путем кооперации с ведущими российскими и международными научно-образовательными центрами. Это позволит на ранних этапах прогнозировать предрасположенность человека к данным видам заболеваний и препятствовать их возникновению.

"В контексте сердечно-сосудистой патологии, имеющей зачастую наследственную природу - нарушение ритма сердца, кардиомиопатии, атеросклероз - пациент нуждается в непрерывном наблюдении кардиолога. Его основная задача - не допустить клинических проявлений установленных генетических мутаций или их жизнеугрожающих осложнений: внезапная остановка сердца, инфаркт миокарда, инсульт, потеря конечности", - приводят в вузе слова директора Мединститута СурГУ Людмилы Коваленко.

В рамках проекта планируется создать комплекс лабораторно-цифровых медицинских услуг, который включает генетическую диагностику вариантов генов, отвечающих за развитие сердечно-сосудистого заболевания и непрерывное сопровождение пациента с использованием телемедицинских технологий.

"Результат таких генетических исследований стопроцентный и главное абсолютно безопасный для человека. В качестве биоматериала для исследования потребуется всего 0,1 мл цельной крови пациента, слюна или соскоб эпителия со слизистой щеки. Можно также использовать и сухие пятна крови. Преимущество - в отсутствии необходимости дополнительного посещения клиники", - добавляют в вузе.

О вузе

СурГУ - крупнейших вуз на территории Югры, принадлежащий правительству Ханты-Мансийского автономного округа. Он располагается в Сургуте - крупнейшем по численности населения городе региона.