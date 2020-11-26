В Курганской области создали лабораторию по оценке качества зерна

ТАСС, 26 ноября. Испытательная лаборатория по оценке качества зерна с инвестициями порядка 60 млн рублей появилась в Курганской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"На базе Курганского филиала ФГБУ "Федеральный Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" - единственного в Уральском федеральном округе - открылась новая лаборатория. <…> Лаборатория полностью укомплектована современным оборудованием для исследований зерна и продуктов его переработки. Здесь проверяют продукцию сельхозпроизводителей на соответствие показателей техрегламента таможенного союза и требований ГОСТов. Также по ходатайству участников зернового рынка создано подразделение по обеззараживанию подкарантинной продукции растительного происхождения", - говорится в сообщении.

По данным заместителя губернатора Курганской области по экономической политике Владимира Архипова, в ее создание вложено около 60 млн рублей. "Теперь нашим аграриям не понадобиться ехать в другие регионы для получения документов, подтверждающих качество и безопасность сельхозпродукции, что будет способствовать как продвижению курганской продукции на рынке, так и росту экспорта зерна и продуктов его переработки в другие страны", - цитирует его пресс-служба.

Отмечается, что курганский филиал "Федерального Центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" в будущем будет выполнять на территории УФО роль единого лабораторного комплекса - центра услуг Россельхознадзора. Для этого здесь планируют в дальнейшем создать лабораторию для исследований на качество пищевых продуктов, расширить направления и виды исследований в области карантина растений, а также организовать лаборатории по анализу плодородия почв.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, где агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики. На селе проживает около 38% населения региона.