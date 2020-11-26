Губернатор Югры объявила 2021 год в регионе Годом знаний

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в четверг объявила 2021 год в регионе Годом знаний.

"Организация Объединенных Наций объявила 2021 год международным Годом творческой экономики для устойчивого развития. Предлагаю объявить 2021 год Годом знаний в Югре: дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры, - от детского сада до "умных" городов и поселков, инновационных промышленных предприятий, научных центров, экономики знаний", - сказала она в ходе отчета о работе регионального правительства за 2020 год, инвестиционного послания, обращения губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам окружной думы.

Подводя итоги 2020 года, губернатор отметила, что в 18 муниципальных образованиях округа обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет. "В течение этого года дети получат девять детских садов, четыре из них уже введены в эксплуатацию: в поселках Нижнесортымский, Солнечный, Междуренческий, в городе Югорске. Введены новые школы в Белоярском и Нижневартовске, завершается строительство школы в Нижневартовске, Сургуте, комплексного объекта школа-детский сад в поселке Юганская Обь", - уточнила Комарова.

Глава региона добавила, что в 2020 году дополнительным образованием охвачены 80% детей в возрасте от пяти до 18 лет, а в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Радужном, Сургуте и Югорске работают детские кванториумы.

По данным губернатора, за прошедший год создано почти 4 500 новых мест дополнительного образования детей в Урае, Нягани, Радужном, Лангепасе, в Советском, Березовском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. Начал работу мобильный технопарк в Нефтеюганском районе с охватом не менее 6 тысяч детей ежегодно, а также 40 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", которые смогут ежегодно посещать не менее 8 000 детей.