В Тюменской области передали в суд дело серийного насильника, нападавшего на женщин

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении тюменца, нападавшего на несовершеннолетних и взрослых девушек с 1992 по 2003 год, передали в суд, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении тюменца, обвиняемого в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РСФСР ("Изнасилование"), ст. 131 УК РФ ("Изнасилование")", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что с ноября 1992 года по декабрь 2003 обвиняемый совершил серию изнасилований девочек от 12 до 15 лет, а также нескольких молодых женщин в разных районах города Тюмени и в поселке Боровский. "Злоумышленник подстерегал жертв в вечернее время в безлюдных местах. Он передвигался на велосипеде, заводил с потерпевшими разговор, называя их чужими именами, после этого, пользуясь своим физическим превосходством, а также высказывая угрозы убийством, совершал над ними надругательство", - добавили в пресс-службе.

Правоохранительными органами в те годы было возбуждено уголовное дело, но позже оно было приостановлено.

Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел изучили дело и предположили, что преступления могут представлять серию и совершены одним лицом. По почерку они были идентичны изнасилованиям, за которые в 2005 году к 13 годам лишения свободы осудили жителя Тюмени 1959 года рождения, его по фотографии также опознали все пострадавшие женщины, уточнили в пресс-службе и добавили, что в 2007 году он умер от заболевания в одном из исправительных учреждений.

Следователями СКР был проведен значительный объем мероприятий и собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд.