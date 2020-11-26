Челябинские власти направили 589 млн рублей на расширение областного инфекционного центра

11 ноября под Челябинском был открыт инфекционный центр на 482 койки (ГБУЗ "Областная клиническая больница № 3"), который задействован для лечения зараженных коронавирусом людей.

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где ежедневно фиксируется свыше 200 случаев коронавируса, направили 589 млн рублей на расширение запущенного в работу в ноябре областного инфекционного центра. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Законодательного собрания региона.

"Внесены изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". <...> Так, 589 млн рублей будут направлены на развертывание 252 дополнительных койко-мест с кислородным обеспечением в областных учреждениях здравоохранения. Речь идет о строительстве второй очереди новой инфекционной больницы в Сосновском районе, где предусмотрено три новых корпуса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект закона ранее был внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В пресс-службе Минстроя региона пояснили ТАСС, что конкретные сроки и другие детали будущей стройки предстоит определить в ближайшее время.

По данным областного Минздрава, на утро 26 ноября в регионе подтверждено 25 558 случаев заражения коронавирусом (плюс 252 новый подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 7 932 человека. Всего 16 748 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.