Депутаты ЯНАО приняли бюджет округа на 2021 год с дефицитом более 54 млрд рублей

ТАСС, 26 ноября. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 года в окончательном чтении. Доходы окружного бюджета в 2021 г. составят 191 млрд рублей, дефицит - 54,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

В 2020 году бюджет округа был бездефицитным: доходы и расходы составляли 244,5 млрд руб.

"Сегодня, 26 ноября, на пленарном заседании Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов в первом и окончательном чтениях принят бюджет ЯНАО на 2021-2023 годы. <…> Бюджет ЯНАО-2021-2023 - социально ориентированный и инвестиционный. <…> Окружной бюджет по доходам в 2021 году составит 191 млрд рублей", - сообщили в правительстве.

В соответствии с проектом документа, размещенном на сайте регионального департамента финансов, доходы округа в 2021 г. году составят 191,5 млрд рублей, расходы - 246,3 млрд рублей, таким образом дефицит регионального бюджета в следующем году составит 54,8 млрд рублей. В 2022 г. доходы бюджета ЯНАО планируются на уровне 203,6 млрд рублей, расходы - 232,8 млрд рублей, в 2023-м - 208 и 238,7 млрд рублей соответственно. Верхний предел государственного внутреннего долга ЯНАО по состоянию на 1 января 2022 года устанавливается в размере 22 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что основной причиной снижения прогноза доходов является снижение налога на прибыль организаций. Это произошло в результате падения спроса и цен на нефтяном рынке. По остальным доходным источникам сохраняется положительная динамика. Главными источниками доходов бюджета власти ЯНАО традиционно рассматривают налог на имущество организаций - 40%, налог на прибыль организаций - 33%, налог на доходы физических лиц - 20%.

Традиционно бюджет региона сформирован социально ориентированным, добавили в правительстве: социально значимые расходы бюджета превысят 80% и будут направлены, прежде всего, на улучшение жилищных условий северян, обеспечение качественной медицинской помощью, инновационным образованием, социальную защиту населения, поддержку людей старшего поколения и молодежи. Продолжится расселение аварийного фонда - в новые квартиры в следующем году переедут более 3500 семей, благодаря жилищным программам условия смогут улучшить более 1300 семей.

"Много планов в здравоохранении - продолжим оснащать больницы и поликлиники современным диагностическим оборудованием, сохранятся выплаты для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. В полном объеме продолжится поддержка семей - выплата регионального материнского капитала, льготные перелеты для детей из многодетных семей. Расширим поддержку одаренных детей - помимо существующих выплат за достижения, добавим новую стипендию для студентов-медиков, которые после выпуска приедут работать на Ямал", - прокомментировал основной финансовый документ губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Привлечение медкадров

По словам депутата Заксобрания ЯНАО Игоря Герелишина, целый пласт финансирования заложен на привлечение медицинских кадров разного профиля для работы в округ и выплату им стимулирующих.

"Например, приезжим на Ямал "земским врачам" ранее выплачивался 1 млн рублей "подъемных", с этого года выплата увеличена вдвое. Фельдшеры на селе также получают 1 млн рублей. На базе государственной информационной системы здравоохранения в ближайшие годы будет создана региональная база данных, на обеспечение ее безопасности также в бюджете заложены средства", - рассказал он.

По мнению политолога Алексея Климовского, подход ямальских властей к бюджету является обоснованным. "Губернатор концентрируется на реализации в регионе национальных проектов, развитие системы здравоохранения и привлечение столь необходимых специалистов, также целевая поддержка пострадавших от коронавируса предприятий и граждан. И этот подход представляется нам вполне обоснованным", - отметил он.