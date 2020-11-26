На поддержку жителей и бизнеса Югры в пандемию выделили около 70 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Комплекс мер поддержки стоимостью около 70 млрд рублей реализуется в период пандемии коронавируса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщила губернатора региона Наталья Комарова в ходе отчета о работе регионального правительства за 2020 год, инвестиционного послания, обращения губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам окружной думы.

"Для поддержки граждан и бизнеса в период пандемии в Югре реализуется комплекс мер стоимостью около 70 млрд рублей, из них около 9 млрд рублей направили на профилактику и борьбу с ковидом нефтяные, нефтесервисные, все другие организации", - сказала Комарова.

По ее словам, 480 тысяч югорчан из числа неработающих пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин получили дополнительную поддержку в связи с распространением коронавирусной инфекции. "В весенний разгар пандемии, в условиях дефицита средств индивидуальной защиты 208 предприятий малого и среднего бизнеса Югры, отдельные граждане включились в их производство. В апреле эти предприятия выпускали до 48 тысяч масок в сутки", - добавила глава региона.

По данным на 26 ноября, в регионе зарегистрировано 33 474 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 209 за последние сутки. За сутки выписаны после выздоровления 227 человек, за весь период пандемии - 28 380. Умерли 389 человек.