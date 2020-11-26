Свердловский центр медреабилитации начнет лечение людей с осложнениями после коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Областной центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское" возвращается к плановой помощи после профилирования под работу с коронавирусной инфекцией. Проходить восстановительные курсы смогут люди с осложнениями после коронавируса, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

"К работе возвращается областной специализированный центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское", куда с 12 октября госпитализировались пациенты с коронавирусом. После возврата к плановой работе здесь, в частности, смогут проходить курсы восстановительного лечения люди с осложнениями после COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что принято решение об исключении из списка инфекционных стационаров отделения медицинского центра "Бонум". Процесс возврата к профильной работе в Свердловской области продолжится по мере изменения эпидемической обстановки, добавили в оперштабе.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 44 тыс. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не смогут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. К учебе в очном формате приступили ученики 1-5-х и 11-х классов, остальные учатся в дистанционном режиме. В регионе продлена до 7 декабря самоизоляция для жителей от 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.