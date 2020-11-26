Семьи с детьми в Югре с 2021 года смогут получить 600 тыс. рублей на погашение ипотеки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского округа - Югры введет с января 2021 года механизм выплат в размере 600 тыс. рублей на погашение ипотеки семьям, в которых второй ребенок родился в регионе с 2018-го по 2022 год включительно. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова в четверг.

"Считаю правильным и справедливым поддержать семьи с детьми новой выплатой на погашение ипотечных кредитов. Правительство региона введет с 1 января 2021 года механизм по предоставлению таких выплат в размере 600 000 рублей семьям, в которых второй ребенок родился в автономном округе период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года", - сказала она в ходе отчета о работе регионального правительства за 2020 год.

Губернатор добавила, что власти округа расширят круг участников мероприятия по получению социальных выплат взамен земельных участков из числа граждан, имеющих трех и более детей, за счет изменения даты ограничения со 2 апреля 2016 года на 31 декабря 2016 года, установив фиксированный размер выплаты вне зависимости от состава семьи участника мероприятия и срока проживания в автономном округе не меньше среднего уровня выплат, действующих сейчас.