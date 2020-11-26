Налоговые льготы предприятиям в Тюменской области составят в 2021 году 1,7 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы на заседании в четверг приняли закон "О предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков", который устанавливает налоговые льготы для предприятий региона в 2021 году в размере 1,7 млрд рублей.

Законом предусматривается пролонгация действующих на территории области льгот, при этом основной упор традиционно сделан на поддержку предприятий в обрабатывающих отраслях, прежде всего осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся производственных активов.

"Льготы в том числе получат "Транснефть-Сибирь", "Бенат", "Сибур диджитал", "Ютэйр Лизинг и многие другие", - сообщил директор департамента финансов региона Михаил Таранов на 43-м заседании областной думы.

Согласно пояснительной записке, прогнозируемая сумма государственной поддержки в результате предоставления налоговых преференций может составить в 2021 году порядка 1,7 млрд рублей. Предоставление налоговых льгот, уточняется в записке, направлено на стимулирование развития инвестиционной деятельности в регионе, а также на повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение вопросов социально-экономического развития области.

За принятие закона проголосовали 38 депутатов, против - два, воздержались трое, один не голосовал.