Поступления по налогу на прибыль организаций в УФО снизились на 25%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Поступления по налогу на прибыль организаций в Уральском федеральном округе (УФО) в 2020 году составили 75% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах, распространенных в четверг департаментом внутренней политики аппарата полпреда президента в УрФО.

"Поступления по налогу на прибыль организаций по федеральному округу за январь - октябрь составили 75% к аналогичному периоду прошлого года, по имущественным налогам - 84%", - говорится в сообщении.

По словам полпреда в УФО Владимира Якушева, приведенным в сообщении, пандемия нанесла серьезный удар бюджетной системе из-за выпадающих доходов. "Финансовые последствия пандемии будут ощущаться и в следующем году. <…> В сложившихся условиях необходим поиск резервов для улучшения финансовой ситуации", - отметил он. Так, по данным полпредства, в четырех регионах УрФО в 2021 году ожидается снижение доходов по сравнению с 2020 годом. Превышение расходов над доходами в 2021 году планируется во всех регионах округа.

Для преодоления финансово-экономических последствий пандемии, по словам полпреда, необходимо изучить возможные источники увеличения доходов региональных бюджетов и проанализировать возможности корректировки проектов и программ.

Как отметил Якушев, эпидемическая обстановка в округе остается сложной, и нагрузка на систему здравоохранения огромная, тем не менее, ситуацию удается удерживать под контролем. "Очень важно преодолеть и социально-экономические последствия пандемии", - подчеркнул он.

Уровень промышленного производства в УФО за 9 месяцев 2020 года составил 97,5% к аналогичному периоду прошлого года. Объем работ по отрасли "строительство" в январе - сентябре увеличился на 18%, ввод жилья вырос на 10,6%. Розничный товарооборот за 9 месяцев составил 96,3% к аналогичному периоду прошлого года. Помимо смягчения карантинных ограничений здесь сказались меры поддержки малого и среднего бизнеса, отмечается в сообщении.