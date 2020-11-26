В Югре в 2020 году ввели в эксплуатацию семь новых нефтяных месторождений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Нефтяные компании начали эксплуатацию семи новых месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в четверг в ходе отчета о работе регионального правительства за 2020 год, инвестиционного послания-обращения губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам окружной думы.

"В этом году автономный округ перешагнул очередной нефтяной рубеж - добыта 12-миллиардная тонна нефти. В 2020 году в регионе введены в эксплуатацию семь новых месторождений. Созданный центр индустриальной интеграции "Газпромнефть - технологические партнерства" проводит эксперименты по повышению эффективности технологии многостадийного гидроразрыва пласта. Тридцать стадий гидроразрыва в интервале баженовской свиты впервые достигнуто в России", - сообщила она.

Глава региона добавила, что крупнейший актив нефтяной компании "Роснефть" предприятие "РН - Юганскнефтегаз" повысило эффективность бурения почти на 50%, установив в этом году новый рекорд коммерческой скорости бурения - горизонтальная скважина с забоем 4 120 метров построена за восемь суток.

"Компании увеличивают объемы эксплуатационного бурения и ввода новых добывающих скважин. Наиболее существенно эти показатели увеличило ПАО "Газпром нефть" - на 32% и 37% соответственно. Каждая четвертая новая добывающая скважина введена в эксплуатацию ПАО "Сургутнефтегаз" - 818 за 10 месяцев текущего года. В этом году в создание производственной инфраструктуры "Сургутнефтегаз" инвестирует более 100 миллиардов рублей. "Славнефть-Мегионнефтегаз" завершила проект по цифровизации системы управления и контроля в сфере энергоснабжения нефтепромыслов. На предприятии создан высокотехнологичный ситуационный центр", - уточнила Комарова.

Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Добычу нефти на территории автономного округа ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тысяч человек. Лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Лукойл". Эти предприятия добывают 80,2% всей нефти в Югре.