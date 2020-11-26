В Тюменской области в испытаниях вакцины "Вектора" от COVID-19 примут участие 500 человек

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор", в Тюменской области пройдут на базе Тюменского государственного медицинского университета, в них примут участие 500 добровольцев, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В Тюменском медицинском университете будут проходить пострегистрационные клинические исследования вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона". В них примут участие 500 добровольцев старше 18 лет", - рассказали в вузе.

В пресс-службе добавили, что площадка выбрана не случайно, университет имеет большой опыт проведения клинических исследований. "Вакцина уже поступила в вуз", - уточнили там.

30 ноября стартует скрининг добровольцев для выявления возможных противопоказаний, по результатам медицинского обследования врачи примут решение о возможности дальнейшего участия добровольца в исследовании. Добровольцы должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования.

Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, как рассказали в пресс-службе, будут использованы ИФА-тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ "Вектор".

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.