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Родители школьников на Ямале смогут переводить детей на дистанционное обучение по желанию

Для этого необходимо подать заявление в дирекцию образовательного учреждения

ТАСС, 26 ноября. Школьники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) могут по решению родителей перейти на дистанционное обучение. Для этого необходимо подать заявление в дирекцию образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе правительства округа в четверг.

С 9 ноября школьники с 6 по 11 классы учатся дистанционно, очное обучение для них возобновится 1 декабря. Ученики младшей школы продолжают посещать образовательные учреждения.

"В ЯНАО семьи могут самостоятельно принять решение о переходе детей на дистанционное обучение. Чтобы учиться удаленно, нужно написать заявление директору школы", - говорится в сообщении с уточнением, что выбрать онлайн-обучение можно "вне зависимости от причин".

Всего в регионе зафиксировано более 25 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 198 - за последние сутки. За весь период пандемии выздоровели более 17 тыс. человек. Режим повышенной готовности действует до 1 декабря. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте, кафе, рестораны и фитнес-центры работают с ограничениями, также с 28 октября запрещена организация развлекательных мероприятий.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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