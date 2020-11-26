Продажу алкоголя в жилых домах ограничили в ХМАО

ТАСС, 26 ноября. Изменения в закон, касающиеся регулирования оборота алкогольной продукции, приняли на заседании окружной думы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Согласно им, в частности, запрещена продажа алкоголя в организациях общепита, находящихся в жилых домах, при зале менее 50 кв. метров, сообщили в информационно-аналитическом управлении думы автономного округа в четверг.

"Устанавливаются дополнительные ограничения, при которых розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, допускается только в точках, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров. Также предусматривается запрет на розничную продажу алкогольной продукции в многоквартирных жилых домах и во дворах многоквартирных жилых домов (за исключением случая, когда вход в магазин расположен со стороны красных линий улично-дорожной сети), а также при нахождении входа в магазин в многоквартирном жилом доме в пределах прямой видимости на расстоянии ближе 30 метров от детской игровой (спортивной) площадки", - говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что днем "пивные магазины-бары" работают как магазин, а после установленного законом времени под прикрытием вывески "бар" продают алкоголь на вынос. Введение ограничений необходимо для обеспечения тишины и покоя в ночное время в жилых домах и дворах, а также в целях пресечения незаконной предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что разработка поправок инициирована гражданами и общественными организациями из всех муниципальных образований автономного округа. Директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Николай Милькис сообщал, что проект закона прошел тщательные публичные обсуждения с предпринимательским сообществом.